In het zonnetje: Gijs van Lennep Legendarische coureur vandaag 75 geworden

Vandaag mag oud-coureur Gijs van Lennep 75 kaarsjes uitblazen! We kijken daarom even terug op een aantal hoogtepunten uit de bijzondere carrière van één van Nederlands beste coureurs ooit.

Gijs van Lennep werd in 1942 geboren in Aerdenhout, in de buurt van het een paar jaar eerder geopende circuit van Zandvoort. Als coureur zou hij dat circuit meermaals bedwingen. Op jonge leeftijd deed hij mee aan races in een zelfgekochte Volkswagen Kever, maar dat ging hem niet hard genoeg. In de jaren 60 racete Van Lennep voor het eerst op hoger niveau, in de Formule 3 met een auto van Daf.



De grootste wapenfeiten kwamen in de jaren 70. Als eerste Nederlander ooit wist hij in 1971 de 24-uursrace van Le Mans te winnen. Dat deed hij in een Porsche 917, samen met teamgenoot Helmut Marko. Die kennen we ook als de man die Max Verstappen naar Red Bull haalde. Pas in 2010 werd het door hen gezette afstandsrecord (5.335 kilometer) verbroken. Later, in 1976, won Van Lennep nog een keer de legendarische race, ditmaal met een Porsche 936, met de Belg Jacky Ickx aan zijn zijde.



Het merk Porsche is onlosmakelijk verbonden met Van Lennep, want in 1973 wist hij met een 911 Carrera RSR ook nog de legendarische Targa Florio op Sicilië te winnen. Het stratencircuit was in dat jaar voor het laatst opgenomen in het wereldkampioenschap voor sportwagens. Overigens dankt de Porsche 911 Targa ook zijn naam aan dat circuit.



In de Formule 5000 wist Van Lennep in 1972 met zijn Surtees TS11 Europees kampioen te worden. Daarnaast wist hij in de top, de Formule 1, het één en ander klaar te spelen. In zijn acht gereden races haalde hij twee keer een punt. Dat was in 1973 en 1975.



In 1999 werd Gijs van Lennep, als kroon op zijn werk, uitgeroepen tot Beste Nederlandse Autocoureur van de Eeuw. In 1967 werd een crash op Spa-Francorchamps Van Lennep bijna fataal, maar gelukkig bleef hij onder ons. Vandaag is hij dus 75 jaar geworden, waarmee we hem hartelijk feliciteren!