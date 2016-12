Slideshow

In het wild: Wartburg 353 Tourist Betrouwbare Hans

AutoWeek-lezer Frits Steden liep deze Wartburg 353 tegen het lijf en besloot direct in de digitale pen te klimmen. We zijn hem daar uiteraard zeer dankbaar voor!

Eerder schenen we in deze rubriek een licht op de Wartburg 1.3, een doorontwikkeling van de 353 die Wartburg in 1966 op de markt bracht. De 353 was een ontzettend succes in het Oostblok, daar de auto op diverse vlakken moderner was dan zijn rivalen. Onder de kap houdt zich een tweetakt 1,0-liter driecilinder schuil die tussen de 40 en 50 pk levert, een blokje dat ook nog eens beter presteerde dan het gros van de aandrijflijnen in vergelijkbare auto's achter het IJzeren Gordijn. In de loop der jaren bouwde de 353 de reputatie op behoorlijk betrouwbaar te zijn, dat leverde de auto in Duitsland de bijnaam 'betrouwbare Hans' op.

Het exemplaar op deze foto's is een Tourist, wat inhoudt dat we met een station te maken hebben. De ruime Oost-Duitser stamt uit 1969, en op zijn kont lezen we de aanduiding 353 W, wat best opmerkelijk te noemen is. De W staat voor Weiterentwicklung, doorontwikkeling dus. Deze W werd pas achter de typenaam geplakt na de subtiele facelift die in 1975 plaatsvond.

In 1988 viel het doek voor de 353. In totaal zijn ruim 1,2 miljoen 353's gebouwd.