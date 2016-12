Slideshow

In het wild: Volvo 780 (1989) Duurder dan een 911

We bedanken AutoWeek-lezer Rob Cleuren voor de hoekige verschijning die hij ons toezond: een echte Volvo 780!

De in 1982 gelanceerde 700-serie kreeg in 1986 bijval van een door Bertone getekende én gebouwde coupé: de 780.

In de hoekige neus doet een 2,8-liter V6 dienst als kloppend hart, een blok dat 147 pk en 235 Nm naar de achterwielen stuurt. De ruim 1.500 kilo wegende coupé wist daarmee een bescheiden topsnelheid van 185 km/h te halen. De statige verschijning rolde in 10,8 tellen naar een snelheid van 100 km/h. In een later stadium verschenen ook turbomotoren waarvan een zeldzame variant met 16 kleppen 200 pk wist op te wekken.

Prijzig en exclusief was een 780 per definitie. Anno 1989 moest voor een 780 omgerekend ruim 71.000 euro worden betaald. Ter vergelijk: een Porsche 911 kende als Carrera een vanafprijs van omgerekend 68.475 euro. In 1990 werd de 780 van de markt gehaald, het zou nog tot 1997 duren alvorens de C70 min of meer als opvolger werd gepresenteerd.

In Nederland rijden nog 51 780's rond.