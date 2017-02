Slideshow

In het wild: Volkswagen Touareg W12 Toen alles nog kon en mocht

Anno 2017 moet je lang zoeken naar een auto waarin nog een V8 wordt aangeboden, maar in 2005 waren er nog nauwelijks grenzen op het gebied van grote motoren. Deze Touareg W12 is daar misschien wel het perfecte voorbeeld van.

Ga maar na: een SUV, niet eens van het allergrootste soort, van een zeer alledaags merk, met een gigantische twaalfcilinder onder de motorkap. Zelfs grotere en duurdere SUV's krijgen zelden zoveel cilinders mee en op dit moment is de veel duurdere en exclusievere Bentley Bentayga vrijwel het enige voorbeeld. Het Volkswagen van de ietwat megalomale Ferdinand Piëch kwam begin deze eeuw wel vaker met bizarre uitspattingen op de proppen. Om te beginnen was daar de Touareg zelf, een X5-concurrent die eigenlijk buiten het normale speelveld van dit merk valt. Daarnaast bracht kwam Volkswagen met de Phaeton, die als toplimousine nog wat hoger in de markt opereerde. Bovendien kregen beide auto's bizarre motoren mee: een V10 TDI-dieselblok (!) en deze W12.

In een toplimousine als de Phaeton is de twaalfcilinder, die de W in z'n naam dankt aan de extra compacte bouw, niet zo verbazingwekkend. BMW, Mercedes-Benz en Audi leveren tenslotte ook twaalfcilinders in toplimousines. Voor de Touareg ligt dat echter anders. De BMW X5, Mercedes-Benz ML-klasse en Porsche Cayenne zijn nooit met een twaalfcilinder geleverd. De Audi Q7 wel, maar dat was een V12 TDI-dieselbeul die eveneens het predicaat 'bizar' verdient. Om het bijzondere karakter van de 450 pk sterke opper-Touareg de benadrukken, werd deze motor in eerste instantie alleen in deze heftig bespoilerde Sport-uitvoering geleverd. Later kwam er ook een wat bescheidener Executive-variant.

