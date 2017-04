Slideshow

In het wild: Volkswagen Routan Voyager op z'n Duits

AutoWeek-lezer Robert Kroese stuurde ons foto's op van een in Nederland zelden voorkomende MPV van Volkswagen. We hebben het over de Routan.

Volkswagen besloot de naam Touran ietwat aan te passen om het te plakken achterop diens grotere broer: de Routan. De in ons land nooit officieel geleverde MPV is zo nu en dan op onze Nederlandse bodem te vinden, veelal komt de ruimtelijke Volkswagen met expats mee onze kant op als verhuisgoed. Zijn roots weet hij maar matig te verbergen. Wie de lijnen van de Routan even op zich laat inwerken, komt al gauw tot de conclusie dat het een Chrysler Town & Country (Grand Voyager) is met een aangepaste koets.

Dit door Robert Kroese waargenomen exemplaar stamt uit 2010 en kwam op éénjarige leeftijd de Nederlandse grens voor het eerst over. Onder de kap een 4,0-liter grote 252 pk sterke zescilinder, het grootste blok dat in de Verenigde Staten in de Routan te krijgen was. In 2012 werd de productie van de Routan een halt toegeroepen. De vorig jaar gepresenteerde Atlas kan met enige fantasie als opvolger van de MPV gezien worden.

Opvallend detail: de familieband met Chrysler zorgde ervoor dat ook deze Volkswagen betrokken was bij het 'Ignition switch'-schandaal waarbij de contactsleutel bij het aanstoten ervan uit het slot kon vallen. In totaal werden bijna 21.000 exemplaren teruggehaald naar de garage.