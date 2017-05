Slideshow

In het wild: Volkswagen Polo sedan (2004) Vergistoerist

Ooit, tot eind jaren 90, werd de Volkswagen Polo ook in ons land als vierdeurs sedan geleverd. Ten tijde van de vierde generatie van het model was dat echter niet meer het geval. Dat maakt van deze Polo-met-kont een echte vergistoerist!

Wat voor geheel West-Europa geldt, geldt in Nederland nog sterker: compacte sedans zijn er niet gewild. Waar je in met name de zuidelijke landen van ons werelddeel nog weleens een vierdeurs sedan uit het zogenaamde B-segment kunt aantreffen, is deze autosoort in ons land nagenoeg uitgestorven.

Ondertussen zijn de auto's in onder meer Zuid-Amerika en Azië juist erg populair. Het is dan ook geen toeval dat de sedanversie van de vierde generatie Volkswagen Polo, intern 9N2 geheten, in Brazilië, Zuid-Afrika en China in elkaar werd geschroefd. Van daaruit zijn er exemplaren naar Europa geëxporteerd, maar in Nederland is het model zelden te zien. Deze Polo-rijder heeft met z'n ogenschijnlijk doodnormale auto dan ook (onbedoeld?) een echte rariteit in handen. De auto is in januari 2016 op Nederlands kenteken gezet en wordt aangedreven door de 1.4 met 75 pk die in die jaren niet eens de basismotor was. De auto oogt volledig origineel, op de ledstrips om de koplampen na. We proberen het door de vingers te zien...