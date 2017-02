Slideshow

In het wild: Volkswagen Lupo GTI Krachtiger dan de Up GTI

GTI’s en aanverwante sportieve versies zijn in het allerkleinste A-segment altijd een zeldzaamheid geweest. Volkswagen durfde het in in 2002 aan met deze Lupo GTI, die dankzij Bart van Broekhoven in deze rubriek schittert!

Een plekje in 'In het Wild' heeft de Lupo GTI wat ons betreft zeker verdiend, want de absolute topversie van Volkswagens Arosa-derivaat is altijd erg zeldzaam gebleven. De reden ligt voor de hand: de auto was erg prijzig voor z'n formaat. Een Lupo GTI moest minimaal €22.995 opbrengen, een bedrag waar je niet alleen een dikke Polo, maar zelfs een aardig uitgeruste Golf voor kon bestellen. De klant die de ruimte en het comfort van een groter model opzijschoof voor de sportieve Lupo, kreeg daar een 1.6 met 125 pk voor terug. Dat klinkt wellicht niet al te indrukwekkend, maar het is mooi wel 10 pk meer dan wat de spirituele opvolger van deze auto, de aanstaande Up GTI, op de wielen zet. Het bezorgde de Lupo een 0-100 tijd van 8,5 seconden en een top van 205 km/h.

Voor het onderscheid met (veel) goedkopere Lupo's zorgden een dikkere voor- en achterbumper, een andere grille, een dakspoiler en natuurlijk speciaal lichtmetaal. Bovendien kreeg de Lupo xenon-koplampen mee, wat zelfs anno 2017 bijzonder is voor een auto van dit formaat. De heldere kijkers bevatten ook de richtingaanwijzers, een functie die bij de reguliere Lupo voor de kleinere binnenste lampen was weggelegd. De auto die Bart voor de lens kreeg gaat gehuld in een fraaie kleur blauw en staat er nog netjes bij. Ook is deze GTI nog origineel, wat zeker geen vanzelfsprekendheid is. .

