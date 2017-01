Slideshow

In het wild: Volkswagen Jetta (1984) Gekoeld bewaren

Weer of geen weer, de eigenaar van deze Volkswagen Jetta laat zijn auto gewoon de buitenlucht proeven. Deze hele late tweedeurs MK1 staat er koeltjes bij!

In 1979 introduceerde Volkswagen de door Giugiaro getekende eerste generatie van de Jetta. De auto was er in twee smaken: een twee- en een vierdeurs sedan. De Jetta deelde zijn platform met de Golf MK1, maar kreeg een iets moderner neusje mee, dat doet denken aan de Amerikaanse Golf (Rabbit). In 1984 presenteerde Volkswagen de tweede generatie, maar het exemplaar wat we hier op de foto's zien werd op de tweede dag van dat jaar geregistreerd.



De door Sidney Meulema gespotte Jetta op de foto's betreft een 1.5 LX. De 70 pk sterke carburateurmotor brengt de snelheidsmeter niet verder dan 156 km/h. Het blok moet het duidelijk meer hebben van duurzaamheid dan prestaties. Zo op het oog is de Jetta overigens aardig ongemoeid gelaten in zijn lange bestaan. Achterop prijkt nog een half vergane NL-sticker, er zit een deuk in het voorscherm en hier en daar heeft de roestduivel (weliswaar in beperkte mate) een bezoek aan de Jetta gebracht. Het kan allemaal wat netter, maar we hopen dat de eigenaar nog lang van zijn rijdende tijdcapsule mag genieten!