Slideshow

In het wild: Volkswagen Golf Cabriolet (1987) Cabrioseizoen geopend!

Nu rokjesdag een feit is, verschijnen de cabrio’s ook weer massaal op de weg. Janick van Kesteren wijst ons op deze nette Golf Cabriolet!

De eigenaar van dit zwarte exemplaar verdient een complimentje voor de gegeven aandacht aan zijn vierwieler, want de auto staat er keurig bij en is op het oog volledig origineel. De dunne, oorspronkelijke bumpers geven de auto wat ons betreft een sympathieke uitstraling. Ook de putdeksel-wielen verdienen een compliment.

In 1979 ging de eerste generatie Golf Cabriolet in productie. Met de komst van de Golf II besloot Volkswagen de oude cabrio in leven te houden. De hatchbackversie van de oer-Golf mocht in 1983 met pensioen, maar deze open variant moest het –in gefacelifte vorm- nog tien jaar uitzingen. Toen pas kwam er een gloednieuwe open versie, op basis van de Golf III. Bij de vierde generatie werd dezelfde cabrio-truc gebruikt: de III kreeg de neus van een IV, en klaar was Volkswagen. Die auto stond nog tot en met 2000 bij de dealer. In de jaren daarna bleef het even stil rond het fenomeen 'Golf Cabrio', totdat Volkswagen in 2011 een open variant van de Golf VI presenteerde. Opnieuw een opmerkelijke keuze, want de Golf VII stond toen al voor de deur. In 2015 verdween de open Golf weer, op dit moment kunnen zonaanbidders bij Volkswagen alleen voor een open Beetle terecht.