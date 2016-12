Slideshow

In het wild: Volga 21 (1966) Volga's eerste

Vandaag treffen we in 'In het Wild' een Rus zoals we ze op het Nederlandse asfalt zelden tot nooit tegenkomen. We bedanken AutoWeek-lezer Maickel Wand zeer hartelijk voor zijn inzending.

Begin dit jaar kreeg in deze rubriek een Volga 31105 de aandacht die hij verdiende en vandaag hebben we opnieuw een product van het Russische Gorki Automobiljni Zavod (GAZ) in de spotlights staan. We heten welkom: de 21!

De Volga 21 is een grote middenklasser uit het Sovjet-tijdperk, een tijd waarin wat design betreft goed werd gekeken naar de auto's die in de Verenigde Staten werden getekend. Dit eerste model onder merknaam Volga werd gevoerd, was leverbaar als sedan en als station, al ging die laatste als 22 door het leven. In 1956 bracht GAZ de 21 op de markt, om hem pas in 1970 een einde te gunnen.

Het exemplaar op de foto's is een relatief late. Hij rolde in 1966 van de band en behoort daarmee tot de derde en laatste serie die in 1962 op de markt kwam. Serie één en twee verschenen respectievelijk 1956 en 1959 ten tonele. Op optisch vlak werden stevige wijzigingen doorgevoerd. In het vooronder ligt een 2,4-liter viercilinder die in het geval van deze 21 LPG slurpt. De vierpitter levert 76 pk en heeft ongetwijfeld een aardige kluif aan de 1.530 kilo die de 4,8 meter lange sedan in de schaal legt.

Speciaal voor de KGB werden 21's met een V8 geproduceerd. Van alle series 21 zijn in totaal 639.478 exemplaren gebouwd.