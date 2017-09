Slideshow

In het wild: tweemaal Alpina B3 Vermogend setje

Een Alpina is altijd een bezienswaardigheid en dat maakt twee exemplaren die naast elkaar geparkeerd staan tot een waar unicum. Een dubbele ‘In het wild!’.

Nabij deze parkeerplaatsen woont kennelijk een échte Alpina-liefhebber, want aan de overkant van de straat staat nota bene een derde exemplaar. Vandaag zoomen we echter in op de cabriolet en de Touring die gebroederlijk naast elkaar staan geparkeerd. De eigenaar doet niet kinderachtig en gunt zichzelf meteen maar de dikste versies van de Alpina B3, Alpina's kijk op de BMW 3-serie.

Dat betekent in het geval van de E46 – de cabrio dus – een 3,3-liter grote zes-in-lijn met maar liefst 306 pk onder de kap. Daarmee komt de op de 330i gebaseerde B3S behoorlijk dichtbij de M3 van deze generatie, al is dat nooit een doel van Alpina geweest. Nee, deze auto's moeten vooral stijlvol en bijzonder zijn. Dat lukt aardig, dankzij de kenmerkende wielen, een kleine spoiler op het achterdek, de typische 'lip' aan de voorbumper en een fraai aangekleed interieur. De eerste eigenaar van deze cabriolet hield het kennelijk graag subtiel, want de typerende striping ontbreekt en de grijze lakkleur is aanzienlijk minder opvallend dan het fraaie blauw dat vaak op Alpina's wordt gezien. De auto stamt uit 2006, het allerlaatste jaar van de open E46.

De witte B3 Biturbo die ernaast staat geparkeerd, is zo mogelijk nog imponerender. In dit geval levert de motor maar liefst 360 pk, fors meer dan een standaard 335i. Ook hier ontbreekt de striping en is het uiterlijk met wat goede wil nog best subtiel te noemen, al leveren de grote wielen, dubbele uitlaateindstukken en kleine optische aanpassingen alsnog een opvallende auto op. Ook in het geval van de Touring ging de eigenaar voor een behoorlijk laat exemplaar, deze auto stamt uit 2009.

Omdat het deze keer om een dubbele 'In het wild' gaat vragen we je eens niet om een oordeel over een specifieke auto, maar vragen we je in plaats daarvan een keuze te maken uit deze twee exoten. Zeg het maar!