In het Wild: Triumph Herald 13/60 Convertible Met lange adem

Vandaag hebben we dankzij AutoWeek-lezer Bruno Vijverman een zeldzame Brit op de planken staan: de Triumph Herald 13/60 in Convertible-vorm.

Eind jaren vijftig moet Triumph zich ongetwijfeld even stevig achter de oren hebben gekrabd. De Standard 8 en Standard 10 die in het modellengamma van Triumph het non-sportwagendeel voor hun rekening namen, begonnen behoorlijk op leeftijd te raken. De Herald-familie kwam in 1959 de werkplaats uitgerold, een model dat net als zijn voorganger lang zou worden verkocht en in diverse smaken te krijgen was.

Triumph wist zijn Herald-familie een stevige reeks varianten te geven, waarvan alle exemplaren slechts over twee portieren beschikten. De Herald was als sedan, coupé, station, besteller én als deze Convertible te krijgen. Het exemplaar op de foto's stamt uit 1968 en daarmee is de auto zowel op technisch als optisch vlak stukken moderner dan de Herald die in 1959 op de markt kwam. De Herald werd in 1967 namelijk behoorlijk vernieuwd. De voorzijde bracht de Herald met zijn 'boze ogen' meer in lijn met de jongere Vitesse en de 948 cc en 1.147 cc grote viercilinders van de oer-Herald werden ingewisseld voor een modernere 1.296 cc vierpitter die 61 pk wist op te wekken. De opgefriste sedan werd overigens nog enkele jaren naast het oude exemplaar verkocht

In 1971 viel het doek definitief voor de Herald. In totaal zijn ongeveer een half miljoen exemplaren gebouwd.