In het wild: Triumph Acclaim (1982) Brit met Japanse bijval

De laatste auto met de merknaam Triumph was de Acclaim. Deze gerebadgede Honda Ballade is als klassieker ondergewaardeerd, terwijl hij wel zeldzaam is. Het is niet bepaald een sportwagen, maar het blijft de laatste stuiptrekking van een Britse legende. Veel puristische Triumph-fans beschouwen de Acclaim als een buitenbeentje.

British Leyland zocht eind jaren zeventig een partner, onder meer voor de productie van een voorwielaangedreven kleine middenklasser ter vervanging van de Triumph Toledo/Dolomite. De enige reële optie kwam uit onverwachte hoek. Honda ontwikkelde op dat moment de Ballade, een sedan op basis van de tweede generatie Civic. Triumph bracht dat model als Acclaim op de markt, aanvankelijk bedoeld als tijdelijk aanbod totdat de Maestro en Montego in 1983 productierijp zouden zijn. De verschillen met de Ballade zaten vooral in uitvoering en bekleding. Nadat er tussen 1981 en 1984 133.626 auto's van de band waren gerold, viel het doek voor de Acclaim.

De Triumph Acclaim is in Nederland, met slechts vier gekentekende exemplaren, echt een zeldzaamheid. Sidney Meulema kwam dit beige exemplaar tegen. Deze auto vervoert inmiddels zijn derde eigenaar. De Acclaim werd met één motor geleverd: een 1,3-liter viercilinder met 70 pk en 100 Nm. Die werd naar keuze gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak of een semi-automaat met drie verzetten. In ons land werden drie uitrustingsniveaus aangeboden: de L, HL en HLS. Basisversie L was erg kaal, er ontbrak zelfs een klok. De HL had standaard een digitale klok, toerenteller, achterruitverwarming en metallic lak. Topmodel HLS bood bovendien halogeen koplampen, elektrisch bediende zijruiten, twee verstelbare buitenspiegels en een automaat.