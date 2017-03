Slideshow

In het wild: Triumph 2.5 Estate (1969) Britse zeldzaamheid

Vandaag in In het Wild: een op Nederlandse wegen uiterst zeldzame Triumph. Een 2000 of 2.5 PI Saloon zien we zelden, maar een Estate komen we al helemaal nooit meer tegen!

We bedanken AutoWeek-lezer Pieter van Hasselt hartelijk voor de inzending die vandaag op de planken staat: een Triumph 2.5 PI Estate uit 1969. Deze origineel in Nederland geleverde Brit zien we meestal als sedan, de Estate is een ware zeldzaamheid.

De Triumph verscheen in 1963 als 2000 op de markt en hield het tot 1977 vol, verspreid over twee 'generaties', via in feite een zeer grondige facelift. Het exemplaar op de foto's stamt uit 1969 en is daarmee afkomstig uit het laatste bouwjaar van de oer-2000; eind 1969 kwam immers de 'Mark 2' op de markt. De oer-2000 had een tweeliter zes-in-lijn, de blauwe Estate beschikt behalve over een aardige hoeveelheid roest over de sterkere 2,5-liter injectiemotor. Deze uitvoering heet 2.5 PI, voor Petrol Injection. Dit blok kwam pas in 1968 beschikbaar, zodoende zijn slechts 9,029 Triumphs met deze 2.5-motor geleverd.

In het thuisland bond de 2000 vooral de strijd aan met de Rover P6 2000, eveneens een auto die Jaguar-achtige luxe in een betaalbaardere verpakking moest brengen.