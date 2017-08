Slideshow

In het wild: Toyota Land Cruiser 70 Onvermoeibare Troop Carrier

Deze Toyota Land Cruiser lijkt misschien oud, maar is waarschijnlijk hagelnieuw. De zogenaamde J70-serie is niet alleen in het terrein onvermoeibaar, ook de productie weet van geen ophouden.

Dat deze beige alleskunner niet ouder dan 10 kan zijn, blijkt het duidelijkst uit de frontpartij. In 2007 kreeg de in 1984 gepresenteerde modelserie een front in de stijl van de destijds net gepresenteerde J200-serie, de grootste verschijningsvorm van Toyota's terreinbeul. De 'losse' spatborden van dit compactere model maakten daarmee plaats voor een front uit één geheel met moderne, aanzienlijk grotere koplampunits.

Terreinbeul

Dat veranderde niets aan het karakter van de 70-serie, die nadrukkelijk geen SUV maar een echte terreinbeul is. Comfort op de openbare weg is voor deze auto een bijzaak, maar voor organisaties die op de meest onbereikbare plekken in Afrika moeten zijn, is er vermoedelijk geen beter vervoermiddel denkbaar. Dat dit beige exemplaar op Duits kenteken staat is bijzonder, want in Europa wordt deze Land Cruiser al jaren niet meer geleverd. De kentekenplaathouder verwijst naar Toms Fahrzeugtechniek, een bedrijf dat zich afgaande op z'n website toelegt op deze iconische Toyota. Hier leren we ook dat er hoogstwaarschijnlijk een 1HZ-dieselmotor onder de kap ligt, een zescilindermotor met een jarenlange staat van dienst, een cilinderinhoud van 4,2 liter, 129 pk en 285 Nm. Door de uitstoot kunstmatig omlaag te brengen, krijgt 'Tom' het zowaar voor elkaar om een groene 'Umweltplakette' aan de Duitse regering te ontfutselen.

Troop Carrier

De hoog gepositoneerde achterste zijramen geven weg dat we hier te maken hebben met een 'Troop Carrier', een versie met de lange wielbasis, maar zonder achterdeuren. De eigenaar van dit in onze ogen geweldige voertuig vond 'm kennelijk nog niet terreinwaardig genoeg en bestelde extra grove en grote terreinbanden, een bijzonder in het oog springende snorkel, een dakrek en een voorbumper met bullbar en lier, die zorgt voor een nóg grotere aanrijhoek.