In het wild: Toyota Crown (1975) Lexus avant la lettre

De Crown was in 1964 de eerste Toyota die we in Nederland te zien kregen. Dit zachtgele exemplaar is elf jaar jonger, maar mag zich inmiddels evengoed een zeldzame klassieker noemen.

De Crown is een luxueuze sedan, die al sinds halverwege de vorige eeuw als het absolute topmodel van Toyota te boek staat. Inmiddels is die rol in Europa en de VS overgenomen door de grotere modellen van Lexus, maar in Japan rijdt nog altijd een Crown rond. In deze rubriek schitterde eerder een exemplaar uit de jaren 90.

In de jaren 70 werd de enorme 'slee' echter nog gewoon in Nederland geleverd. Dit zachtgele exemplaar is zo'n origineel Nederlandse Crown. Hij kreeg in 1975 z'n donkerblauwe kentekenplaten aangemeten. De eerste eigenaar kocht er een vrij nieuw model mee, want deze vijfde generatie werd in 1974 geïntroduceerd. Onder de motorkap ligt de 2.6 zes-in-lijn die de topversie van de Crown van 112 pk voorzag. In showroomstaat bevindt het Japanse gevaarte zich volgens fotograaf Willem Verstraten niet meer. Ook het feit dat hij de auto in februari tegen het lijf liep, getuigt niet van een 'garage queen'. Omdat de auto al ruim veertig jaar rondrijdt, is er evengoed genoeg reden om aan te nemen dat er goed voor deze Crown wordt gezorgd.

