In het wild: Toyota Carina II Europese Corona

De Toyota Carina II die vandaag dankzij Igno Vriens in ‘In het wild’ schittert, was de eerste voorwielaandrijver van Toyota in dit segment.

Wie 'Toyota Carina' hoort, denkt waarschijnlijk meteen aan de tweede generatie van de Carina II, die vanaf 1988 op de weg te zien was. Ook de Carina E, de opvolger uit de jaren '90, is bekender dan deze eerste generatie Carina II. Want inderdaad, die 'II' stond er ook bij deze auto al achter. Alle drie de generaties stonden in Japan als Toyota Corona te boek.

De eerste Carina II was verkrijgbaar als vijfdeurs liftback én als vierdeurs sedan. De liftbackversie is met z'n eigenwijze verticale achterlichten wellicht herkenbaarder, maar deze sedan is waarschijnlijk zeldzamer. Grappig om te zien is de manier waarop de achterkant van de Corona werd klaargestoomd voor de bredere, maar ook plattere Europese kentekenplaten: de kentekenplaatverlichting aan de zijkant werd eenvoudigweg naar de onderkant verplaatst, waardoor er in de breedte meer, en in de hoogte minder ruimte ontstaat. Het kan zo simpel zijn!

De auto die Igno op de foto zette, oogt dankzij de meegespoten bumpers en het chroom rond de ramen als een luxe variant. Toch prijkt de lettercombinatie 'DX' op de kofferbak, een aanduiding die werd gekoppeld aan de lichtste 1.6-benzine- en de zwakste 2.0-dieselmotoren. Een Carina als deze heeft minimaal 70 en maximaal 107 pk onder de kap. Dat deze Carina nog in Europa rondrijdt, s gezien de degelijkheid van dergelijke Toyota's niet zo bijzonder;het betekent vooral dat de eigenaar er tot nu toe in is geslaagd om 'm uit de grijpgrage handen van exporteurs te houden. De auto is zeker geen wrak, maar hier en daar is z'n leeftijd 'm wel aan te zien. Duidelijk een gebruiksvoorwerp!