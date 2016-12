Slideshow

In het wild: Toyota Avalon (2003) Japans-Amerikaans vlaggenschip

De Camry heeft in Nederland enige jaren bovenaan Toyota's voedselketen gestaan. In de Verenigde Staten is men verre van onder de indruk van het formaat van de Camry. Het is de Avalon die er, als we Lexus even wegdenken, de Toyota-scepter zwaait.

Ook momenteel nog is de Avalon de grootste Toyota die je in de Verenigde Staten kunt kopen. Vorig jaar ging het model onder het mes, maar dat is niet de generatie die hier te zien is op het Nederlandse wegennet.

De groene Avalon op de foto, waarvan we helaas alleen een foto van de achterzijde hebben, is een exemplaar van de tweede generatie die Toyota in 1999 introduceerde. De achterlichtunits van deze in 2010 in Nederland op de weg verschenen Avalon geven weg dat het er een is van na de facelift die in 2003 plaatsvond. Onder de kap van deze net geen 4,9 meter lange, in Kentucky gebouwde sedan ligt een 3,0 liter metende V6 die een bescheiden 186 pk naar de voorwielen stuurt. Dat blok kennen we in Nederland van de laatste Camry die Toyota hier verkocht.