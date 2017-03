Slideshow

In Het Wild: Suzuki XL7 (2007) Reus van een Suzuki

Zeg je Suzuki, dan zeg je kleine auto’s met bescheiden motoren. Het merk is immers groot geworden met ‘dwergen’ als de Alto en Swift. Maar wist je dat er reuzen-Suzuki’s bestaan? Deze XL7 is het rijdende bewijs! Geïmporteerd uit de Verenigde Staten en in 2015 op Nederlands kenteken gezet.

Ooit had Suzuki de Liana, een vier meter lange mpv en tot 2015 kon je een Grand Vitara of Kizashi bestellen. Momenteel zijn de Vitara en S-Cross de grootste modellen van het merk. Naast de afgebeelde XL7 vallen die auto's echter compleet in het niet. De SUV heeft een 3,6-liter V6 benzinehart en is met 250 pk en 329 Nm beresterk. General Motors ontwikkelde de motor en Suzuki schroefde hem in elkaar. Zijn naam verwijst naar de zeven zitplaatsen.

Vanaf 1998 werd de eerste generatie XL7 geproduceerd, maar dat was niets meer dan een uitgerekte Grand Vitara. Die was wel bij ons te koop, terwijl de tweede generatie niet in Europa werd geleverd. Deze liep tussen 2006 en 2009 van de band in Japan en ging voor de assemblage naar Canada. Als basis diende het Theta-platform, dat onder andere voor de Opel Antara is gebruikt. Wat de zevenzitter van zijn broers onderscheidde, was een derde zitrij. Aangezien het standaard een voorwielaandrijver was, kreeg hij de benaming SUV cross-over. Op het prijzenmenu schitterde wel een 4x4-versie voor wie daar behoefte aan had. Voor deelname aan de Pikes Peak International Hill Climb van 2007, kreeg de XL7 een monsterlijke make-over. Suzuki verbrak het toenmalige rondetijd record met een 1000 pk sterke motor, al had de bijbehorende auto natuurlijk weinig meer met de straatversie van doen. Tegenvallende verkoopaantallen deden de XL7 uiteindelijk de das om. En sinds 2012 verkoopt Suzuki geen auto's meer in Amerika.