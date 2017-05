Slideshow

In het wild: Suzuki Alto (1982) Niet voor paal

Dankzij AutoWeek-lezer Sidney Meulema staat vandaag een oer-Alto op de planken van In het Wild. Het is een hoogbejaarde Japanner waar je ook na 35 jaar niet mee voor paal staat.

Het is 1979 als Suzuki in het thuisland de eerste Alto introduceert, een auto die begin jaren tachtig ook naar Nederland wordt gebracht. De compacte Japanner, die in Japan dankzij zijn opmerkelijk lage prijs het kei-segment wist op te schudden, moest het aanvankelijk doen met een 539 cc grote tweetakt driecilinder als kloppend hart, al werd deze al snel vervangen door een viertakt. Voor de exportmarkten werd de 796 cc grote driecilinder bedacht die zich in dit uit 1982 stammende exemplaar schuilhoudt. Buiten de Japanse landsgrenzen hoefde Suzuki immers niet aan de kei-voorwaarden te voldoen die destijds dicteerden dat een kei-car niet meer dan 550 cc mocht hebben. Een grotere inhoud zou de auto om belastingtechnische redenen nagenoeg onverkoopbaar hebben gemaakt.

Deze grijze 'giant Suzuki' is een exemplaar van voor het nieuwe model van 1983. Je herkent 'm met name aan zijn ronde kijkers, units die bij het nieuwe model vierkant werden. Het 796 cc grote driecilindertje levert een bescheiden 40 pk en 59 Nm. Met een leeggewicht van 620 kilo is de oer-Alto niet zwaarlijvig te noemen, maar zeker in combinatie met de in deze Alto Automatic aanwezige tweetrapsautomaat hoef je natuurlijk geen topprestaties te verwachten. De Alto houdt het dan ook bij 120 km/h voor gezien.

Opvallend detail: de vijfdeurs broer van de oer-Alto moest een volwaardige achterklep ontberen. In plaats daarvan kon je alleen de achterruit openklappen. De kentekenplaat werd bij de vijfdeursversie onder de bumper gemonteerd, terwijl hij bij de driedeursvariant in de achterklep zelf werd bevestigd. Dat is tevens een van de zwakke punten van dit sympathieke kleintje: de aangebrachte plaat waar het kenteken vervolgens op werd gemonteerd, was gevoelig voor corrosie.

Meer lezen over de Alto-familie die uiteindelijk uitgroeide tot de huidige Celerio? Haal in dat geval deze Supershowroom er nog even bij!