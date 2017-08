Slideshow

In het wild: Skoda 1200 (1953) Tsjech 'met wat patina'

Dankzij AutoWeek-lezer Egbert Leuvelink hebben we vandaag een wel heel bijzondere Tsjech op de planken staan. We presenteren: een Skoda 1200 met wat gebruikssporen.

Na de Tweede Wereldoorlog bracht Skoda de 1101 en de 1102 op de markt, een compacte modelfamilie die na 1952 min of meer opvolging vond in de 1200. Dit model, leverbaar als sedan, pick-up en als drie- en vijfdeurs stationwagon, was beduidend groter dan de auto die hij verving. Derhalve werd medio jaren 50 de kleinere 440 aan de line-up toegevoegd. De auto die AutoWeek-lezer Egbert Leuvelink op de foto wist te zetten, is een driedeurs 1200 stationwagon.

Deze uit 1953 stammende, groene 1200 staat erbij alsof hij een nucleaire test in het voormalig Oostblok heeft doorstaan. Het zou ons echter niet verbazen als de bijzondere verschijning, die sinds 1995 in Nederland rondwaart, technisch juist in topstaat is. Een watergekoelde 1.213 cc grote viercilinder was goed voor 36 pk. Wie daarmee een beetje zijn best deed, moest de 1.120 kilo wegende Tsjech naar een snelheid van 105 km/h kunnen jagen. Een bijzondere verschijning is het in deze vorm zeker, aandoenlijk in al zijn gebutstheid.