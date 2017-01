Slideshow

In het wild: Simca 1000 (1975) Goudeerlijk

Simca's weten op de redactie veelal sympathie op te wekken. Voor deze goudbruine 1000 uit 1975 die AutoWeek-lezer Walter Brands ons toestuurde, geldt niet anders.

Eerder schenen we in deze rubriek een lichtje op de Simca 1006, in feite een 1000 uit een van de laatste jaren van zijn bestaan. Vandaag hebben we een échte 1000 op de planken staan, een exemplaar uit 1975... mét automaat!

Simca's in 1961 op de markt verschenen 1000 was een regelrecht schot in de roos voor het merk. In zo'n zeventien jaar wist de fabrikant er bijna 2 miljoen van te verkopen. Op de foto's zien we een GLE Automatique. wat betekent dat er geschakeld wordt middels een drietraps semi-automaat. Het grootste deel van de 1000's was voorzien van een reguliere handbak. In 1978 werd de 1000-familie van de markt gehaald. Na 1981 kwamen we de naam Simca, een jaar ervoor nog toegepast op de Solara, niet meer tegen. De Solara werd een Talbot en Simca-motoren belandden in de Peugeot 309, maar 'complete' Simca's zouden nooit meer verschijnen.