In het wild: Saab 96 (1980) Laatste der Mohikanen

Met de 96 wist Saab meer mensen te bereiken dan ooit tevoren; in twintig jaar tijd bouwden de Zweden er ruim een half miljoen. Na de productiestop, in 1980, betrad deze groene 96 de Nederlandse wegen, waar hij inmiddels de nodige aandacht trekt.

Een Saab 96 is altijd een leuke spot, maar deze is extra bijzonder. We danken AutoWeek-lezer Nora van Poelje dan ook hartelijk voor het toesturen van de foto's. Het gaat hier namelijk om een hele late 96, die een maand na de productie van de laatste (in januari 1980) op kenteken werd gezet.



Verder gaat er onder de kap iets bijzonders schuil. Hoewel de 96 zijn leven begon met rokerige tweetaktmotoren, heeft deze een viercilinder viertakt als krachtbron. Niet zomaar één, want waar de meeste viercilinders de pitten op een rijtje hebben, heeft deze ze in V-vorm. Een configuratie waar slechts een handjevol automerken zich aan waagde. De V4, in dit geval een 68 pk sterke 1.5, afkomstig uit de Ford Taunus, was handig voor de Saab 96 vanwege zijn compacte formaat. Toch kende de V4 ook genoeg nadelen, want de motor was ingewikkelder, duurder en liep minder soepel dan een vier-in-lijn.



De eigenaar van deze 96 maakt in ieder geval geen geheim van de motorisering, getuige de zwarte aanduiding op de motorkap. De op het oog nette auto is inmiddels vier jaar bij zijn huidige eigenaar. In de 33 jaar daarvoor wisselde hij slechts één keer van eigenaar. Een trouwe Zweed met trouwe baasjes dus!