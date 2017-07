Slideshow

In het wild: Saab 96 (1972) Zweed met Ford-motor

Michael Holleman trakteert ons op deze 44 jaar oude vanillevla-gele Saab 96. In 2015 schitterde in deze rubriek al eens een 96 uit 1978, de laatste faceliftversie van dit model. Dit exemplaar is nog iets ouder en stamt uit 1972.

De 96 dankt een deel van zijn bekendheid aan zijn rallysuccessen. Deze knalgele Saab is niet helemaal vrij van oneffenheden, dankzij die verdraaide roestduivel zien we hier en daar corrosie. Al vergeven we hem dat alles vanwege zijn hoge leeftijd. Deze handgeschakelde 96 is door twee eigenaren bereden en is bijna twee jaar in het bezit van zijn huidige eigenaar.

Laten we een kijkje nemen in het vooronder, waar we een 68 pk sterke 1,4-liter V4 aantreffen. Deze motor vindt zijn oorsprong bij Ford, waar hij dienst deed in de Taunus 12M. Het blok vergezelde in 1967 de oude trouwe pruttelende tweetaktmotor. Daar bestond ook een versie van met drie carburateurs, goed voor 57 paardenkrachten. Het model was erg geliefd onder rallysportbeoefenaars.

Rallysuccessen

De Zweedse coureur Erik Carlsson bezorgde Saab veel rallysuccessen. Carlsson en zijn vrouw Patricia Ann Moss - één van de beste rallyrijdsters ooit - maakten de 96 beroemd. Ze navigeerde vaak voor haar man. Carlsson behaalde tijdens de meeste proeven de eerste plaats. De meest glorieuze zege was die van Monte Carlo in 1964, met een Saab 96 Sport. Aangezien Carlsson de gewoonte had om zijn rallyauto op zijn dak te laten rollen, kreeg hij de bijnaam 'Erik op het dak'. Dankzij de kooiconstructie was de auto tegen dergelijke capriolen bestand.

Collega Stéphan Vermeulen schreef een interessante weblog over Erik Carlsson.