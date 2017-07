Slideshow

In het wild: Saab 95 (1978) Laatste 95

Dankzij AutoWeek-lezer Joris van Praag hebben we vandaag een van de allerlaatste Saabs 95 in de digitale schijnwerpers staan!

Onlangs verscheen in deze rubriek voor de tweede keer een Saab 96 en vandaag is de dag dat ook diens stationbroer, de 95, een extra portie aandacht krijgt. Waar de eerder besproken 95 uit 1968 stamde en daarmee een echte zevenzitter was, is het door AutoWeek-lezer Joris van Praag een veel later verschenen vijfzitter.

De in 1960 verschenen Saab 95 werd vanaf modeljaar 1976 namelijk ontdaan van zijn 'achterstevoren' geplaatste derde zitrij, een zitrij die de driedeurs stationwagen voorheen juist tot een zevenzitter maakte. Het exemplaar op de foto's stamt uit 1978, het laatste levensjaar van de 95, en is daarmee 'slechts' een vijfzitter. In het vooronder ligt een 65 pk sterke V4 van Ford die verantwoordelijk te houden valt voor de aandrijving.

Ogenschijnlijk wordt deze 95 gewoon nog ingezet voor vakantievervoer, iets dat niet alleen een mooie rit, maar ook dit soort mooie plaatjes oplevert.

Interessant gegeven: op basis van de 95 wilde Saab de 98 op de markt brengen, een auto die zich het best laat omschrijven als een station-coupé. Een handjevol prototypes zagen het levenslicht voordat Saab de stekker uit het project trok. Tussen de 95 en de nieuwere 99 bleek geen plek voor een dergelijk model.