In het wild: Saab 9-7X Zweedse Trailblazer

Dankzij AutoWeek-lezer Gerton Stam hebben we vandaag een bijzondere stuiptrekking van Saab op de planken staan. We heten welkom: de 9-7X!

In de laatste levensfase van Saab kreeg autoland een aantal bijzondere creaties voorgeschoteld. De Noord-Amerikaanse markt werd getrakteerd op de 9-2X, een Subaru Impreza Plus met Saab-saus, en ook de 9-4X kennen we, een auto die al eens in deze rubriek schitterde. Waar laatstgenoemde onderhuids een Cadillac SRX was, deelt deze 9-7X (wel meer dan) zijn basis met een ander GM-product: de Chevrolet Trailblazer. De lijst opmerkelijke Saab-rebadges was langer geworden als Saab de ooit geplande 9-6X op de markt had kunnen brengen, een ver-Saab-te Subaru Tribeca. In een ver verleden kennen we zelfs de Saab-Lancia 600, een Lancia Delta die in de showrooms van Saab werd verkocht.

Terug naar de 9-7X. De tussen 2005 en 2009 geleverde SUV was in feite een Chevrolet Trailblazer met her en der wat Saab-details. De zo'n 2.300 kilo wegende kolos was even in Nederland leverbaar. Op de motorenlijst stond zowel een 4,2-liter grote zes-in-lijn als een 5,3-liter grote V8. Het door Gerton Stam gesnapte exemplaar heeft de 300 pk sterke achtcilinder in het ruim liggen. In totaal moeten er zo'n 130 9-7X's in Nederland te vinden zijn.