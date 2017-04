Slideshow

In het wild: Renault Latitude (2011) Franse techniek met Koreaans design

AutoWeek-lezer Ralph Zuidwijk liep deze Renault Latitude tegen het lijf. In 2010 trad het toenmalige vlaggenschip van Renault in de voetsporen van de excentrieke Vel Satis.

Vandaag is de Renault Latitude aan de beurt in onze rubriek 'In het Wild'. Dat dit exemplaar is geïmporteerd, mag geen verassing zijn, de Fransman was namelijk niet verkrijgbaar in Nederland. In het vooronder huist een 173 pk sterke viercilinder zelfontbrander, de 2.0 dCi.

Wereldauto

Samsung Motors bouwde de Latitude in het Zuid-Koreaanse Busan. De vierpitter 2.0 dCi was verkrijgbaar in een 150- en 175 pk-versie en de sterkste motor was een 3.0 dCi V6 met 240 pk. De Franse D-segmenter stond op hetzelfde platform als de Renault Laguna III. Hij werd als wereldauto in de markt gezet en had twee tweelingbroers: de Aziatische Samsung SM5 en de Mexicaanse Renault Safrane.

