Slideshow

In het wild: Renault 5 Alpine Turbo (1982) Snaarstrak bommetje

Snelle versies van de Renault 5 spreken stuk voor stuk tot de verbeelding. Dat geldt natuurlijk in de eerste plaats voor de gigantisch brede ‘Turbo’ met middenmotor, maar ook deze net iets minder heftige Alpine Turbo is een echte zeldzaamheid.

Bij de Turbo is de naam Renault 5 feitelijk nog maar nauwelijks van toepassing. Met de motor achterin, achterwielaandrijving en flanken die niet zouden misstaan op een Ferrari uit die tijd, is er nog maar weinig van het origineel in terug te zien. Dat is anders bij deze Renault 5 Alpine Turbo, die echt een 'hetere' versie van de bekende, voorwielaangedreven hatchback is. De Alpine Turbo, die in 1982 verscheen, combineerde het gebruiksgemak van iedere andere '5' met een 1.4 turbomotor die maar liefst 110 pk over de voorwielen verdeelde. Daarmee vliegt deze heetgebakerde Fransman in 8,7 seconden van 0 naar 100 en moet een top van zo'n 180 km/h gewoon tot de mogelijkheden behoren.

De eigenaar van dit exemplaar lijkt zijn auto de aandacht te geven die hij verdient. De auto ligt laag op z'n originele, zeer kenmerkende lichtmetaal, zit snaarstrak in de prachtig blauwe lak en is voorzien van alle correcte badges – inclusief het grote 'Turbo' op de achterruit – uit die tijd. Bovendien is deze Renault origineel Nederlands, wat 'm voor liefhebbers ongetwijfeld onweerstaanbaar maakt. Ben jij net zo enthousiast?

Video

Peilstok Deze Renault 5 Alpine Turbo... vind ik fantastisch

vind ik best leuk

doet mij niet zoveel

vind ik maar niks

vind ik verschrikkelijk Deze Renault 5 Alpine Turbo... vind ik fantastisch 50,0%

vind ik best leuk 50,0%

doet mij niet zoveel 0,0%

vind ik maar niks 0,0%

vind ik verschrikkelijk 0,0% Aantal stemmen 4