In het wild: Plymouth Valiant (1963) Chrysler's reddingsvest

Het Amerikaanse Plymouth deed begin jaren zestig met de Valiant een verwoede poging om de consument in een relatief compacte auto te krijgen. AutoWeek-lezer Niels Krijgsman - inderdaad, broer van - wist een origineel in Nederland geleverd exemplaar te fotograferen.

De Valiant van Chryslers Plymouth-divisie verscheen in 1959 op de markt en was direct een opmerkelijke aanbieding op de Noord-Amerikaanse markt. De met zijn lengte van 4,7 meter relatief compacte eerste generatie debuteerde in een tijd waarin de bomen tot de hemel reikten en de mate van geluk werd afgemeten aan het formaat en de vorstelijkheid van je automobiel. Het model, dat eigenlijk vernoemd had moeten worden naar de Chrysler Falcon Concept (foto's 5 en 6) waar Ford met zijn gelijknamige model een stokje voor stak, werd in 1962 al aan een tweede generatie geholpen. Het is een exemplaar uit die serie die vandaag op de digitale planken staat.

Zoals bij Amerikaanse modellen te doen gebruikelijk was er van een volledig nieuwe auto overigens geen sprake. Deze tweede Valiant werd van voor tot achteren opnieuw getekend maar teerde voor het grootste deel op techniek van de oerversie. Plymouth had weer een hele selectie carrosserievarianten op z'n bestellijsten staan, van een twee- en vierdeurs station tot een tweedeurs hardtop en van een vier- en tweedeurs sedan tot de convertible waar we vandaag naar kijken. Saillant detail: het gesnapte rode exemplaar stamt uit 1963 en werd origineel in Nederland geleverd. Plymouth deed in onder andere West-Europa zijn best de auto simpelweg als 'Valiant' te kopen. Het Plymouth-label zou voor onze markt als te Amerikaans gezien worden.

Waar de oer-Valiant wat luwtjes werd ontvangen, wist de consument vanaf de introductie van deze tweede generatie de showrooms bij bosjes te vinden. De Valiant, waar ook Mustang-rivaal Barracuda op werd gebaseerd, kan gezien worden als een van de auto's die Chrysler door de economisch minder plezante jaren zeventig wist te leiden.