In het wild: Plymouth Barracuda (1964) De Mustang net voor

AutoWeek-lezer Menno van Dongen weet ons voor een tweede keer te verblijden met een inzending voor deze rubriek. Vandaag trakteert Van Dongen ons op een Plymouth Barracuda van de eerste generatie!

De in 1964 gelanceerde Ford Mustang wist dankzij zijn relatieve betaalbaarheid een nieuw segment naam te geven aan een min of meer nieuw autosegment: dat van de Pony-car. Twee weken eerder voordat de Mustang ten tonele verscheen, schoof het tevens Amerikaanse Plymouth de Barracuda naar voren, een auto die dus net even anders dan de roemruchte Mustang het 'pony-concept' naar de consument bracht.

Deze door AutoWeek-lezer Menno van Dongen gekiekte Barracuda is een exemplaar van de eerste generatie. Sterker nog, de auto stamt uit het eerste jaar dat Plymouth zjin muscle-car in de showrooms had staan. In het vooronder van de coupé doet een 4,5-liter grote V8 dienst als krachtcentrale, een motor die in het geval van dit in 2003 voor het eerst op de Nederlandse weg verschenen exemplaar gas slurpt. Het is deze oer-Barracuda waarvan het fraai gevormde glas aan de achterzijde de boeken in ging als het grootste uit één stuk bestaande glasoppervlak dat ooit op een productieauto werd gemonteerd.

Deze eerste Barracuda ging in 1967 behoorlijk onder het mes. Deze tweede generatie, hoewel nog altijd van dezelfde techniek gebruikmakend, was er in tegenstelling tot z'n voorganger niet alleen als fastback. Er stonden ook een hardtop coupé en een convertible op de bestellijst.