In het wild: Peugeot 505 Snaarstrakke sedan uit het eerste jaar

Er zijn niet meer dan 108 exemplaren van de Peugeot 505 over in Nederland. Dit exemplaar is de eerste die in deze rubriek schittert en ongetwijfeld ook één van de mooiste!

Op het uiterlijk van deze in lichtgroen uitgevoerde 505 is namelijk bijzonder weinig aan te merken. De (relatief) grote Fransman staat strak in de lak, heeft geen schades en ook van roest is niets te zien. De auto is zelfs zó netjes, dat het lijkt alsof er een volledige restauratie heeft plaatsgevonden. Dat mag ook wel, want het betreft een auto uit 1979, het allereerste jaar van de 505.

Onder de kap ligt een tweeliter benzinemotor met 94 pk, meer dan zat voor de slechts 1.170 kg wegende sedan. Daarmee is dit een relatief 'saaie' uitvoering, want Peugeot keek niet op een bijzondere 505 meer of minder. Er was een grote Break-variant, er was een zevenzits Familiale, er was een opgehoogde Dangel-variant en er was zelfs een 505 die de illustere naam GTI droeg. Ook het feit dat deze Franse auto in Amerika werd geleverd – mét dubbele ronde koplampen – is vandaag de dag opmerkelijk te noemen.

Dat deze 505 vanbinnen net zo groot is als z'n buitenzijde doet vermoeden, bewijzen de drie kinderzitjes op de achterbank. Probeer dat maar eens in een moderne auto met deze afmetingen!