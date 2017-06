Slideshow

In het Wild: Peugeot 403 Familiale (1960) Verlengde pakezel

Dankzij AutoWeek-lezer Robert Kroese hebben we vandaag een Peugeot 403 Familiale op de planken staan, een exemplaar dat door de roestduivel is geraakt, maar zijn charme daardoor zeker niet is verloren.

Het is 1955 als Peugeot in het in Parijs gelegen Palais de Chaillot de 403 presenteert, een door designhuis Pininfarina getekende middenklasser die, zoals destijds gebruikelijk, in zeer veel smaken te krijgen was. Tussen 1955 en 1966 verschenen diverse carrosserievarianten op de prijslijst, van een sedan tot een stationwagon en van een cabriolet tot een pick-up én een bestelversie.

De door Robert Kroese gekiekte 403 is overduidelijk een stationwagon, maar Peugeot plakte niet simpelweg een groter laadruim achterop het model. De complete auto meet 4,61 meter in de lengte en daarmee is hij zo'n 14 centimeter langer dan zijn sedanbroer. De wielbasis nam zelfs met 24 centimeter toe tot 2,9 meter. Daarmee moest de 403 Familiale plek bieden aan maar liefst zeven tot acht inzittenden.

Een 1.468 cc viercilinder doet in het vooronder van dit uit 1960 stammende exemplaar dienst als kloppend hart. Sinds 1994 is de auto op Nederlandse bodem te vinden en sinds 2015 bivakkeert hij bij zijn huidige baasje.

Tussen 1955 en 1966 zijn in totaal ruim 1,2 miljoen 403's geproduceerd.