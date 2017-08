Slideshow

In het wild: Packard 120 Club Coupe (1939) Amerikaans bescheiden

Downsizing in de auto-industrie is geen modern fenomeen. Zo dwong de oliecrisis in de jaren 70 fabrikanten al om met kleinere modellen op de markt te komen, maar dat laatste gebeurde in de crisis van de jaren 30 ook al. Deze Packard 120 is daar een mooi voorbeeld van.

We danken Henk van Putten voor het toesturen van de foto's van deze stokoude Packard. Auto's uit de jaren 30 passeren maar zelden de revue in deze rubriek, dus een Amerikaan is extra bijzonder. Deze Packard 120 Club Coupe heeft duidelijk een bewogen leven achter de rug, maar dat maakt de spot niet minder leuk! Pas in 2016 haalde de huidige eigenaar de auto naar Nederland. Dat er Californië op het kenteken staat, duidt er waarschijnlijk op dat de ogenschijnlijk ongerestaureerde Packard zijn lange leven aan een zonnig klimaat dankt.



De tijd waarin de auto op de markt kwam, was minstens zo bewogen als het leven van deze bijna tachtig jaar oude Packard. De Verenigde Staten zaten midden in de crisisjaren na de beurscrash van 1929, waardoor het gemiddelde inkomen van de Amerikanen flink daalde. Als reactie daarop waren zelfs merken als het prestigieuze Packard genoodzaakt om met goedkopere auto's de markt te betreden, in een poging het hoofd boven water te houden.



De 120 was het model dat Packard de moeilijke jaren door moest helpen. De concessies die het merk deed, zijn volgens huidige maatstaven relatief: er ligt namelijk gewoon een dikke 5,3-liter V8 voorin en rijklaar weegt de auto ruim 1.600 kilo. Destijds waren dat, zeker voor een luxemerk als Packard, bescheiden cijfers. Een leuk detail is overigens de enorme schakelpook (zie foto 3). In hetzelfde jaar dat deze 120 Club Coupe werd gebouwd, verving Packard deze door een subtielere schakelpook aan de stuurkolom.