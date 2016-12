Slideshow

In het wild: Opel Kadett GT/E (1976) Droom van Jan Modaal

AutoWeek-lezer Jos Gunsing weet zo tegen het eind van het jaar nog een regelrechte knaller op de planken van In het Wild te zetten. Wat te denken van een Kadett GT/E uit 1976?

De in 1973 gelanceerde C-Kadett kreeg twee jaar na zijn komst gezelschap van een echte sportversie: de GT/E. Daarmee kwam Opel een jaar eerder dan Volkswagen met een snelle versie van zijn volumemodel, de Golf GTI verscheen immers pas in 1976 op de markt.

De Kadett GT/E die Jos Gunsing een enkeltje AutoWeek-mailbox gaf, stamt uit 1976 wat het tot een exemplaar uit de eerste serie GT/E's maakt die tussen 1975 en 1977 werden verkocht. Van deze reeks, herkenbaar aan zijn geel-zwart gespoten koets, zijn 8.660 stuks gebouwd. Een 105 pk en 152 Nm sterke 1,9-liter metende viercilinder mét injectie, ook te vinden in de Manta, schoot de Kadett Coupé in 10,2 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Doorrennen deed de Kadett, die grofweg het dubbele moest opbrengen van een instap-Kadett, tot 180 km/h.

De knalversie van de Kadett C heeft niet altijd deze 1.9 als kloppend hart gehad. In 1977 verscheen serie twee ten tonele, herkenbaar aan zijn wit-gespoten koets, ook leverbaar op de Kadet Rallye. Als reactie op de 110 pk sterke Golf GTI die hatchbackland toen al een jaar op zijn donder gaf, kreeg de vernieuwde Kadett GT/E een 115 pk sterke 2.0 EH-viercilinder. De H gaf aan dat het om een homologatiemodel ging, aanvankelijk zouden namelijk slechts 1.000 stuks gebouwd worden (het werden er 2.254). De Kadett GT/E was nu in staat in 9,8 tellen naar een snelheid van 100 km/h te rennen. Zijn topsnelheid lag op 189 km/h. Een vijfbak was standaard, iets dat bij de eerste GT/E op de optielijst stond. Hetzelfde geldt overigens voor het aanwezige sperdifferentieel.