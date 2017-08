Slideshow

In het wild: Nissan Rasheen (1996) Vroege cross-over

Vandaag hebben we dankzij AutoWeek-lezer Patrick Schurink een wel heel opmerkelijke Japanner op de planken staan. Wat te denken van de Nissan Rasheen? De wat? Precies!

De Nissan Rasheen die AutoWeek-lezer Patrick Schurink tegen het lijf liep, had als het aan Nissan lag nooit Europese bodem onder zijn wielen moeten krijgen. Gelukkig loopt niet altijd alles zoals gepland en belandde deze compacte combinatie van een hatchback en een SUV medio dit jaar toch in Nederland.

De Rasheen verscheen in 1994 op de Japanse markt. Hij deelde zijn techniek met de Sunny B14, een auto die niet vergelijkbaar was met de Nissan Sunny (feitelijk een Pulsar N14) die destijds in Europa op de markt was. Hoe dan ook, de door Patrick gekiekte Rasheen stamt uit 1996 en heeft een 106 pk en 135 Nm sterke 1,5-liter viercilinder. Een krachtigere variant was er in de vorm van de Rasheen Forza, een 125 pk-uitvoering die zich onderscheidde door de kappen op de koplampunits.

De Rasheen is een compacte vijfzits 'cross-over' met standaard vierwielaandrijving. Zijn retro-achtige koplampunits doen in de verte denken aan de designstijl die Nissan toepaste op de Be1, Pao, Figaro en S-Cargo. In 2000 viel het doek voor de Rasheen. Helaas.