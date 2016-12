Slideshow

In het wild: Nissan Quest Rijdende woonkamer met eigenwijs uiterlijk

Een MPV is in de Verenigde Staten bijna per definitie een soort rijdende woonkamer die je gezin in alle luxe en comfort naar de bestemming vervoert. Deze Japanse Nissan Quest is daarop geen uitzondering en hoort zeker niet in ons land thuis.

Japanse merken doen zeer goede zaken in de Verenigde Staten en bieden dus veelal modellen aan die puur voor die markt zijn ontworpen. Dat geldt slechts deels voor deze Quest, want hoewel de auto voor de Amerikaanse markt stevig is aangepakt, wordt hij in Japan in elkaar geschoefd. Deze Quest is een exemplaar van de laatste, in 2011 geïntroduceerde versie. Het model valt vooral op door z'n markante front en optisch in de achterruit doorlopende zijruiten. Verder is de Quest vooral erg groot en hij benut dat optimaal door z'n extreem rechte zijkanten. In de Verenigde Staten valt deze auto onder meer de Toyota Sienna en Honda Odyssey aan, die overigens wel wat succesvoller zijn dan Nissans aanbod.

Dit exemplaar troffen we in – hoe kan het ook anders – Den Haag aan. Hij is ongetwijfeld via een ambassade-medewerker naar ons land gekomen, al draagt de 5,5 jaar oude auto een regulier kenteken dat uit 2015 stamt. Onderhuids heeft deze ruimtereus toch nóg een overeenkomst met een Europese soortgenoot: de 3,5-liter V6 is ook in de vorige Renault Espace te vinden.