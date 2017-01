Slideshow

In het wild: Nissan Pulsar NX (1988) Puzzelstuk

AutoWeek-lezer Wilbert Schreutelkamp zet een wel heel eigenzinnige Japanner op de planken van In het Wild. Wat te denken van deze Nissan Pulsar NX uit 1988?

De rode Nissan die we dankzij Schreutelkamp kunnen bewonderen, is een Pulsar EXA zoals die in de Verenigde Staten werd verkocht. In The States ging het model overigens als Pulsar NX door het leven, maar wat is het eigenlijk?

De Pulsar EXA is een aan de Pulsar N13 (de Nissan Sunny zoals die in Nederland vanaf 1986 te koop was) gerelateerd model dat met wat fantasie kan worden gezien als de voorganger van de 100NX. Waar de NX een coupé met een optioneel T-top-dak was, is ook deze Pulsar NX een eigenzinnig stukje automobiele pret. De auto verscheen in 1986 op de markt en beschikte standaard over een T-top-dakje. Daar houdt de levensvreugde niet bij op. De achterklep was verwisselbaar, waardoor de Pulsar NX was om te toveren tot zowel een coupé-achtig model als een 'station'. Op de foto's zien we deze shooting brake-achtige klep.

In de van klapkoplampen voorziene voorzijde vinden we een 1,6 liter metende vierpitter, die goed is voor een bescheiden 75 pk. Het exemplaar op de foto's staat er niet helemaal fris meer bij, maar zijn enorme bijzonderheid maakt dat ruimschoots goed.

