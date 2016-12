Slideshow

In het wild: Nissan President Vlaams-Japanse uitzondering

Normaliter beperken we ons in deze rubriek tot in Nederland geregistreerde auto's op Nederlandse bodem, maar voor de Nissan President die AutoWeek-lezer Halil Adanacioglu ons toezond, maken we maar al te graag een uitzondering!

Belangrijke bestuursleden, politici en ander sociaal én financieel hoog op de ladder levende Japanners konden in het thuisland instappen in auto's als de Toyota Century. Nissan had met de passend genaamde President sinds 1965 een geschikte aanbieding. De eerste twee generaties, techniek nagenoeg identiek aan elkaar, hebben het tot 1990 uitgehouden alvorens deze derde generatie om de hoek kwam kijken.

De generatie President die AutoWeek-lezer Halil Adanacioglu, die eerder deze Cedric naar ons stuurde, vast heeft weten te leggen, had in de vorm van de Infinti Q45 een ver-Amerikaanste broer, een variant die naar de Verenigde Staten werd gebracht als antwoord op de komst van de Lexus LS. Onder de kap van deze twee ton wegende en ruim 5,2 meter lange Nissan houdt zich een ongetwijfeld zijdezacht lopende 274 pk sterke 4,5-liter V8 schuil die is gekoppeld aan een viertrapsautomaat. In 2010 verdween deze President van de markt om plaats te maken voor de laatste generatie, die op zijn beurt in 2013 van de markt werd gehaald en geen directe opvolger meer kreeg.