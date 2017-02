Slideshow

In het wild: Nissan March Cabriolet (1997) Bekende vreemdeling

Wie wist dat de tweede generatie van de Nissan Micra ook als cabriolet bestond? In Japan ging de Micra als March door het leven en daar werd er op den duur ook een cabrioletversie van gebouwd. Dankzij AutoWeek-lezer Niels van Velzen hebben we deze zeldzame importauto vandaag in 'In het wild'.

Toen de Nissan Micra in 1992 de Nederlandse markt bestormde, ging de auto tegelijkertijd in het thuisland als March de orderboeken in. De in Nederland geleverde Micra liep in het Britse Sunderland van de band, de March in het Japanse Kanagawa. Vijf jaar na de introductie besloot Nissan een aantal open versies van de March uit te brengen. De cabriolet was niet de enige carrosserievorm die we niet van 'onze' Micra kennen, want de March was er ook als stationwagen (March Box) en als sedan.



Helaas voor ons bleef de guitige zonaanbidder aan de Japanners voorbehouden, maar vooral via Britse import druppelden ze toch ons continent binnen. Omdat in Japan het stuur ook rechts zit, maakt dat de auto's voor Britten interessant. De cabriolet die we hier op de foto zien, is pas in 2011 op Nederlands kenteken gezet. Dikke kans dat hij eerst een tussenstop heeft gemaakt in het Verenigd Koninkrijk. De huidige eigenaar moet wel een liefhebber zijn, want hij of zij heeft hem naar Nederland gehaald. De auto kan wel een goeie wasbeurt gebruiken om de komende lente weer in stijl open te rijden!

