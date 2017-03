Slideshow

In het wild: Nissan Figaro (1991) Klaar voor de lente!

De lente komt eraan en dat beginnen we aan het weer inmiddels ook al te merken. Op deze zonnige dag begint het bij cabrioletrijders waarschijnlijk alweer te kriebelen. De eigenaar van deze Nissan Figaro mag zich met recht een gelukkig mens noemen.

Toen AutoWeek-lezer Koen Smit deze Nissan Figaro langs de kant van de weg aantrof, had hij werkelijk geen idee wat voor auto hij voor zich had. Dat kunnen we ons goed voorstellen, want een Figaro is een echte zeldzaamheid in ons land. In feite is het een Nissan Micra, waar de Japanners voor de thuismarkt een vrolijke retro-koets op schroefden. Hier in Nederland is de auto nooit nieuw geleverd, maar via Britse import zijn er toch een paar in ons land terechtgekomen. Deze Figaro vond pas drie jaar geleden zijn weg naar zijn eerste Nederlandse eigenaar.



De 76 pk sterke 1,0-liter viercilinder in het neusje van de Figaro geeft de slechts 810 kilo wegende auto genoeg pit. Om het rijplezier compleet te maken, kan het dak naar beneden. Niet het hele dak is weg te vouwen, maar het gedeelte tussen de dakstijlen. In het interieur oogt het allemaal lekker ouderwets, maar op een chique manier. Leren bekleding en airco maken de weelde compleet. Zo op het oog staat de kleine Nissan er nog netjes bij, dus hij is er klaar voor om langs zonnige terrasjes te rijden en helemaal de show te stelen!