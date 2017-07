Slideshow

In het wild: Mitsubishi Sigma Wagon Luxueuze pakezel

De Sigma is het meest luxueuze model dat Mitsubishi in ons deel van de wereld op de bestellijsten zetten. Vandaag op de Bühne: een Sigma Wagon uit 1995!

Tussen de jaren zeventig en medio jaren negentig plakte Mitsubishi de naam Sigma op een uitgebreide reeks modellen die niet allemaal met elkaar te maken hadden. Zo werd de naam gebruikt voor afgeleiden van de Galant, maar tussen 1990 en 1996 ook voor een luxueus model dat nauw verwant was aan de Diamante-lijn.

Met de Sigma richtte Mitsubishi zijn pijlen op het E-segment, een categorie in autoland waar auto's als de Mercedes-Benz E-klasse en BMW's 5-serie veelal de dienst uitmaken. De Japanners waren zich bewust van de heftige concurrentie, en spaarde dan ook weinig moeite om van de Sigma een geavanceerd model te maken. Zaken als ABS, automatische airco, lederen bekleding en elektrisch bedienbare voorstoelen met geheugenfunctie behoorden tot de standaarduitrusting.

Aanvankelijk zette Mitsubishi alleen een 205 pk sterke variant van de 3,0-liter grote V6 uit de 3000 GT op de motorenlijst, al verscheen in een later stadium ook een 170 pk en 248 Nm sterke zespitter. Waar de 205 pk sterke versie een 24-klepper was, moest deze 170 pk sterke variant het met 12 stuks doen. Het is dat blok dat in dit ietwat smoezelig ogende exemplaar uit 1995 huist. De 2.972 cc grote zesilinder wist deze ontzettend ruime Wagon, de bagageruimte slokte 882 tot 1.524 liter op, in net geen 11 seconden aan een snelheid van 100 km/h te helpen. Deze Wagon was overigens pas vanaf 1993 in Nederland te krijgen, de sedan verscheen al twee jaar eerder.