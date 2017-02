Slideshow

In het wild: Mitsubishi L300 4WD 'Busje' met Pajero-genen

Luxueuze stationwagens en hatchbacks die worden opgehoogd voor een stoer uiterlijk, zijn op deze site vorige week nog uitgebreid aan bod gekomen. Bestelwagens die zo’n behandeling hebben gehad, zijn echter zeldzaam. Deze L300 is één van de weinige auto’s die aan de omschrijving voldoet!

Mitsubishi ging in de jaren 90 niet bepaald kinderachtig te werk toen het de 4WD-versie van besteller L300 ontwierp. De auto maakt naar verluidt gebruik van Pajero-componenten, en dat is 'm ook wel aan te zien. De bodemvrijheid is indrukwekkend en zorgt in combinatie met de relatief korte wielbasis voor een opmerkelijk uiterlijk.

Een heel comfortabele snelwegcruiser of vaardige bochtenridder zal dit dan ook niet zijn, maar we verwachten wel dat de L300 in het terrein z'n mannetje staat. Dat idee wordt nog eens versterkt door de extra brede en grote wielen en banden, waarvan een vijfde exemplaar een plekje op de achterklep kreeg. De in 2008 geïmporteerde Mitsubishi is uitgevoerd als camper en heeft een opklapbaar dak voor extra slaapruimte. Ideaal vakantievervoer!