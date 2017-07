Slideshow

In het wild: Mitsubishi Galant (2005) Laatste der Galants

Dankzij AutoWeek-lezer Joris van Praag hebben we vandaag een Mitsubishi Galant in deze rubriek waarvan het nooit de bedoeling is geweest dat er Nederlands asfalt onder zijn wielen verscheen.

In Nederland ging bij het verdwijnen van de achtste generatie, het model met het kenmerkende sharknose-front,na dertig jaar de stekker uit het Galant avontuur. Dat betekent niet dat Mitsubishi ook op de internationale markt stopte met de D-segmenter. In 2003 diende de negende generatie zich namelijk aan, een model dat in onder andere de Verenigde Staten, Mexico en Rusland werd verkocht. In tegenstelling tot zijn voorganger was de laatste Galant alleen als sedan te krijgen.

Het door Joris van Praag gefotografeerde exemplaar stamt uit 2005 en werd een jaar later al naar Nederland verscheept. Op de foto's is het lastig te zien, maar deze generatie Galant is 18 centimeter langer en tien centimeter breder dan z'n voorganger. In het vooronder doet een 160 pk sterke 2,4-liter grote viercilinder dienst als kloppend hart. Hoger op de ladder stond ook een 3,8-liter grote V6. In 2012 viel het doek voor deze op de Amerikaanse markt gerichte Galant. In Oost-Azië zijn onder de noemer Galant 240M en Grunder nog een aantal aangepaste varianten van deze Galant geweest.