In het Wild: Mitsubishi Attrage Elders suf, hier exotisch

Een klein Japans sedannetje is nu niet bepaald het meest voorkomende autotype in deze rubriek, maar voor de Mitsubishi Attrage maken we een uitzondering. Maak kennis met de sedanversie van de Space Star!

Excuses aan onze Belgische lezers, voor wie dit een doodnormale verschijning moet zijn. De Attrage staat bij onze zuiderburen namelijk gewoon op de prijslijst als een Space Star met een aanzienlijk grotere kofferbak, maar aan Nederland gaat de auto voorbij.

Dit exemplaar wilde daar niet naar luisteren en werd in Vianen op de foto gezet. Ondanks zijn andere naam is de Attrage tot net voorbij de B-stijl nagenoeg identiek aan de Space Star, die elders overigens Mirage heet. Alleen de vorm van de koplampen en grille wijkt iets af. De enorme 'kont' is moeilijk te missen, maar toch levert de toevoeging best een aardig geheel op. Moet Mitsubishi de Attrage ook in Nederland op de prijslijst zetten of kunnen we prima zonder?