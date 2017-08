Slideshow

In het wild: Mercedes S-klasse als Brabus B50 Voor als een S500 te min is

Een Mercedes-Benz S 500 van bijna 2 ton is niet bepaald een bescheiden vervoermiddel, maar juist in deze exclusieve hoek van autoland is het personaliseren van auto’s doodgewoon. Deze B50 is niettemin bijzonder.

In Londen, Monaco en Dubai rijden de stevig aangepakte toplimousines soms af en aan, maar op een druilerig parkeerterrein in Zuid-Holland valt zo'n Brabus-S extra op. Het betreft een B50, wat Brabus-taal is voor een auto die gebaseerd is op de 500-motorisering. Die heeft standaard 456 pk, maar volgens de website van de tuner zou het blok in dit geval 540 pk moeten leveren. Het koppel stijgt met 120 Nm naar 820 Nm. Het geluid uit de twee dubbele eindstukken zal ongetwijfeld minstens zo indrukwekkend zijn.

De eigenaar van dit bewuste exemplaar, dat overigens uit maart 2017 stamt, heeft zich verder ingehouden als het gaat om uiterlijke opsmuk. Behalve de wielen, de typeaanduiding en die uitlaat is er weinig te zien. Dat kan ook anders, want Brabus heeft een heel arsenaal aan bumpers, grilles en interieur-opsmuk in huis.