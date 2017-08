Slideshow

In het wild: Mercedes-Benz 200 TD (1986) Het miljoen in zicht

In de rubriek 'In het Wild' schitteren regelmatig youngtimers en klassiekers die het voor een groot gedeelte van hun looks moeten hebben. Dat geldt niet voor deze 200 TD, die vooral vanwege zijn trouwe dienst een plekje weet te veroveren.

Voor het spotten van witte werkpaarden uit Stuttgart, kunnen we prima bij AutoWeek-lezer Jaimy Penders terecht. Eerder zette hij al een W123 met 740.000 kilometer op de teller, maar deze W124 schopt het nog verder! Maar liefst 985.691 km legde het witte gevaarte al af.



We geloven het direct dat het nog de originele 75 pk sterke 2,0-liter dieselmotor is die de auto voortbeweegt. Die staat erom bekend haast niet van ophouden te weten. Volgens Penders, die de eigenaar heeft gesproken, is zowel de motor als de bak nog niet gereviseerd. Wél is de auto bezig met zijn tweede koppeling.



Zoals gezegd moet deze 200 het niet per se van zijn uiterlijk hebben, hoewel de hoge kilometerstand op het oog geen extreem diepe sporen heeft nagelaten. De eigenaar, die in 1986 de auto nieuw kocht als bedrijfswagen, vertelde Penders dat de auto wel een paar keer schade heeft gehad. Dat lijkt keurig hersteld. We hopen dat de beste man het miljoen haalt en dan misschien eens komt schitteren in Klokje Rond!



Kent of bent u de eigenaar van deze kilometervreter? We zouden het leuk vinden om in contact te komen. U kunt mailen naar autoweek@autoweek.nl.