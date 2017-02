Slideshow

In het wild: Mercedes-Benz 180 B (1961) Bolhoed met ster

Deze in topconditie verkerende Mercedes 180 Ponton glimt van alle kanten! Liefkozend werd hij ‘Bolhoed’ genoemd. Het symbool van het Duitse wirtschaftswunder. Ponton is een verwijzing naar zijn in het koetswerk geïntegreerde spatborden, toen nog een noviteit.

Mercedes beleefde in de wederopbouwtijd na de Tweede Wereldoorlog een bloeiperiode. De geboorte van de 180-serie (W120) in 1953 speelde daarbij een grote rol. Het model kreeg een zelfdragende carrosserie en werd naar keuze geleverd met een 1,8-liter viercilinder benzine- of dieselmotor. Van de Ponton-familie was de 180 het instapmodel. Een trede hoger stond de 190 en in de 200-serie lag zelfs een zescilinder in het vooronder. Het topmodel kreeg de naam 220SE mee. De 180D begon zijn carrière met een vermogen van 40 pk, terwijl de benzineversie het tot 52 pk schopte.

Met een enorm, op de fabriek gemonteerd vouwdak van Webasto kon de auto worden omgetoverd tot een vierdeurscabrio. Na een aantal technische wijzigingen in 1959 ging de instap-bolhoed verder door het leven als 180 B. Hij kreeg een aangepast subframe voor de voorwielophanging. De productie in de vestiging Sindelfingen eindigde in 1961, met maar liefst 559.369 auto's. Toentertijd een knappe prestatie voor Das Haus.

Ivo Lubbers fotografeerde de bejaarde Benz met een 68 pk sterk benzinehart. Dit rode exemplaar wordt inmiddels door zijn vijfde baasje gekoesterd. Verliefd geworden? Deze kan van jou zijn als je daar zo'n 19.000 euro voor over hebt. De vrijwel onverwoestbare reputatie van de OM636 zelfontbrander verklaart dat er Bolhoeden rondrijden met een miljoen gereden kilometers.