In het wild: Mazda RX-7 (FC) Hij is nog te redden

De Mazda RX-7 is in al z’n verschijningsvormen een echte zeldzaamheid. Deze keer hebben we een exemplaar van de tweede generatie voor de lens waarbij liefhebbers van ‘origineel’ even weg moeten kijken.

De RX-7 van de eerste generatie is te oud voor de tuningwereld, maar de tweede lichting, de zogenaamde FC, wordt nog weleens in onoriginele vorm gespot. Dit exemplaar is niet aan de aanpassingsdrang van z'n eigenaar ontsnapt, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat we weinig zien wat niet omkeerbaar is. Met grotere wielen, een verlagingsset en een dikkere uitlaat hebben we het meeste wel gehad. Wat overblijft, is een redelijk nette RX-7 uit 1986, het tweede productiejaar van dit model. Stiekem zijn we best benieuwd hoe die wankelmotor klinkt met dat heftige uitlaatsysteem… De smalle kentekenplaatuitsparing geeft weg dat het hier om een geïmporteerde Mazda gaat.

Ook aan de binnenkant is het meeste nog origineel. De stoelen vertonen wat slijtage, maar dat mag best bij een auto van dik dertig jaar oud. Het carbon paneeltje met vier tuimelschakelaars moeten we echter toch noemen, want of zo'n apparaat van AliExpress ($25,05) nu een goede toevoeging is…