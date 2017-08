Slideshow

In het wild: Lotus Europa (1969) Vroege tweede serie

AutoWeek-lezer Tristan Kock wordt bij deze vriendelijk bedankt voor zijn inzending voor In het Wild. We presenteren: een Lotus Europa uit 1969!

Begin jaren 60 startte Lotus met de ontwikkeling van de Europa, een model dat naar verluidt oorspronkelijk bedoeld was om de spartaanse Lotus 7 te vervangen. Uiteindelijk mocht dat niet zo zijn; de Europa droogde op als een GT-achtige, die uiteraard volgens de bekende lichtgewicht Lotus-filosofie werd ontwikkeld.

De in december 1966 gepresenteerde Europa was in zijn tijd een van de weinige 'relatief betaalbare' sportwagens met een middenmotor. Het exemplaar op de foto's is een zogeheten Series 2, een herziene versie die in april 1968 werd gepresenteerd. Deze rode Europa is zelfs een zeer vroeg exemplaar uit die Europa-reeks. De uit twee delen bestaande zijruiten verraden dat het om een Series 2 gaat. Het front is echter identiek aan dat van de Series 1. Pas vanaf 1969 werd de Series 2 voorzien van de extra richtingaanwijzers naast de koplampunits.

Achter de voorstoelen doet een 1.470 cc grote viercilinder van Renault dienst als krachtcentrale, een blok dat een plek had in de R16. In totaal zijn 9.882 Europa's geproduceerd, waarvan er 4.294 tot de Series 2 gerekend kunnen worden. Hoewel het doek voor de Europa in 1975 viel, was dat niet de laatste keer dat we de modelnaam op een Lotus tegenkwamen. Tussen 2006 en 2010 werd de naam Europa afgestoft en geplakt op de Europa S, die op de Lotus Elise is gebaseerd.