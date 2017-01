Slideshow

In het wild: Lexus SC400 (1996) Gestrekte onbekende in Nederland

Vandaag bedanken we AutoWeek-lezer Steven Langeberg voor deze bijzondere Japanner: een Lexus SC400!

De ,odelnaam SC kennen we in ons land alleen van Lexus en de SC430, de cabriolet met stalen klapdak die in 2001 in de Nederlandse showrooms verscheen. Wat velen niet weten, is dat die luxueuze coupé-cabriolet een voorganger had: de SC400..

In Nederland is de in 1991 gelanceerde eerste generatie SC nooit officieel geleverd. De zwarte SC400 op de foto die Steven Langeberg ons toestuurde, is echter direct in Nederland geleverd en heeft niet in een ander land geregistreerd gestaan. Onder de kap van deze gestrekte coupé, een cabriolet was er niet, ligt een 3.969 cc grote V8 die 245 pk levert. Schakelen gaat middels een vijftraps automaat. Voor wie minder vermogen ook prima vond, leverde Lexus vanaf 1992 in de Verenigde Staten een SC300 met 3,0-liter zes-in-lijn. Net als zijn opvolger had Toyota een eigen versie van de SC400, de Soarer. In 2000 viel het doek voor de op luxe en comfort gerichte coupé.

